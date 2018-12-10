Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden Corendon'a Özel Ödül

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ödülü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 9 Aralık Pazar akşamı 34. kez düzenlenen, AGC 2017 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde 52 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Corendon Turizm Grubu'nun Antalya turizmine katkıları ve yarattığı istihdam sebebiyle "Kurum Özel Ödülü"ne layık görüldüğü gecede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun takdim ettiği ödülü, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer aldı.

Yıldıray Karaer, ödül ile ilgili olarak, "Corendon'un Antalya Gazeteciler Cemiyeti gibi Türkiye'nin en etkin ve köklü cemiyetlerinden biri tarafından bu ödüle layık görülmesi bizi çok onurlandırdı. Başta Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni olmak üzere tüm cemiyet üyelerine ve özverili çalışmalarından dolayı Corendon ailesine teşekkürlerimi sunarım" dedi.