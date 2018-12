Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden İha'ya 3 Ödül

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:15

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 3 ödülAGC 2017 yılı basın ödülleri sahiplerini bulduİhlas Haber Ajansı muhabirleri Arif Kaplan Suat Metin ve İsa Akar'a ödülleri törenle verildiANTALYA - Antalya'da 2017 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Arif Kaplan Suat Metin ve İsa Akar'a ödülleri törenle verildi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan gazeteciler için tören düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aburrahman Başkan, Hasan Subaşı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da görev yapan gazeteciler ile aileleri, KKTC ve Ukrayna'dan gelen gazeteciler ve davetliler katıldı.AGC Başkanı Yeni: "Elinde cep telefonu bulunan herkesin gazetecilik yapabildiği digital bir oramda yazılı basının desteklenmesi şart"Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni tanıtan kısa film gösterildi. Törende ilk konuşmayı yapan AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin özellikle kamu yararına yaptığı hizmetlerin altını çizip Antalya'nın yerel problemlerine ve çözümlerine verdiği desteği anlattı. Son dönemde sıkıntı çeken yazılı basının problemlerine de değinen AGC Başkanı Yeni, salondaki protokol üyeleri ve işadamlarına seslenerek elinde cep telefonu bulunan herkesin gazetecilik yapabildiği digital bir oramda yazılı basının yayın hayatına daha uzun yıllar devam edebilmesi için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerektiğini kaydetti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bir turizm kenti olan Antalya'nın dış dünya ile olan bağlantısında da önemli rol üstlendiğini söyleyen Mevlüt Yeni, " Çin'den Ukrayna'dan Azerbaycan'dan Rusya'dan Almanya'dam muhatap meslektaşlarımızla yaptığımız çalışmalar Antalya'nın geleceğine yön veren çalışmalardır" dedi. Başkan Yeni, geçtiğimiz gün Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan ve trafik kazalarında emniyet kemeri takılmaması sebebiyle yaşanan ölümlü kazaların önlenmesini amaçlayan 'Ölümle Toka'laşmayın' projesine de değinerek emniyet kemeri tokasını kürsüde kırıp projenin sonuna kadar destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.Türel: "Her haber bir emektir"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ise aynı zamanda bir gazeteci olarak üyesi bulunduğu Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı çalışmaları gururla takip ettiğini söyledi. Başkan Türel, gazeteci olmasının Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine de büyük katkı sağladığını ve gecesi gündüzü olmayan, 24 saat üzerinden mesai sistemi bulunan gazetecilik mesleğinin bu tarafını mevcut görevinde halen devam ettirdiğini kaydetti. Türel, "Bizler hep sonuç odaklı yaşamışızdır, alışkanlıklarımız böyle gelişmiştir. Bu sonuç odaklı bakış bugünkü işimizde daha iyi netice almamız açısından da büyük avantaj sağlıyor " dedi. Türel, sadece ödül alan değil, ödül almayıp haber için mesai harcayan tüm gazetecilerin övgüyü hakettiğini, çünkü her bir haberde ciddi bir emek olduğunu sözlerine ekledi.Vali Karaloğlu: " AGC, yerel problemlerin çözümünde kamu ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ediyor"Ödül alan ve almayan basın mensuplarını kutlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, AGC'nin kamuyla, yerel yönetimlerle ve ilgili kurumlarla beraber kentin sorunlarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti. Antalya Gazeteciler Cemiyetinin kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, " Şehrin problemleri ve çözüm noktasında hem Antalya Gazeteciler Cemiyeti, hem de Antalyalı gazetecilerin hassasiyetini bildiğini ve bunun kentin hızlı büyüyüp gelişmesinde katkısının önemli olduğunu vurguladı. Karaloğlu, AGC'ye 'Ölümle Toka'laşma' projesine verdiği destek için de teşekkür etti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " AGC üyelerinin hakkını savunduğu gibi sorumluluk alırken de çekinmiyor"Törende son olarak konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise her mesleğin aktif ve özgür olmak istediğine dikkat çekti. AGC'nin üyelerin hakkını savunduğu gibi, sorumluluk alırken de çekinmediğini belirten Çavuşoğlu, "AGC'nin kamu yararına dernek olma çalışmalarını yakından takip ediyoruz, bu önemli bir husustur. Cemiyetin üstlendiği rolü görüyoruz. Dış ülkelerle ilişkiler bazen çok daha iyi olur. Bazı ülkelerle bazen sorun yaşadık ama şu an normalleştiriyoruz. Cemiyetin faydasını da gördük. Cemiyetin, 50'ye yakın ülkede faaliyetleri var. Ben Dışişleri Bakanı olduğum için söylüyorum; sivil diplomasisi iyi. Temaslar kurmak esasen önemli bir unsurdur" dedi."Basından objektif olmasını beklerim"Diplomasinin dinamik ve yoğun olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, gece-gündüz koşturduklarını kaydetti. Dünyanın değiştiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, geçiş döneminde olduğumuzu söyledi. Diplomasinin başarılı bir şekilde uygulandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "AGC bu alanda çok başarılı. Basının rolü daha da önemli. Farklı gelişmeleri yaşıyoruz. Çok taraflılık çalışmaları var. Mikro milliyetçiliği görüyoruz. Dünya savaşı yok, ama 70 milyon insan evlerini terk etti. Neden ülkelerini terk ettiler? Bu ayrı bir konu. Denizin ortasında yaşadıkları başka bir sorun, ulaştıkları ülke başka bir sorun. İnsanlık suçu haline gelmiştir. Bu durumda gazetecinin önemli rol oynaması gerekir. Basın siyasetçilerden daha radikal olmaya başladı. Basın özgürlüğü konusundaki eleştirilere hak verebiliriz. Özgürlük limiti nerede duracak? Basının oynaması gereken rol da sorgulanmaya başladı. İdeolojinin kurbanı olabiliyor. Bir siyasi parti ideolojisini benimsediği için terör örgütüne destek verebiliyor. Basının da ideolojisine destek verebiliyor. Basından objektif olmasını bekliyoruz."Ödüller sahiplerini bulduYarışmada, yazılı basında yılın gazetecileri ödülü; ekonomi dalında 'Dört bilezikle servet yaptı' haberi ile İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Suat Metin'e, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı tarafından verildi. Kaza sonrası pes dedirten görüntüler' başlıklı haber görüntüsüyle İhlas Haber Ajansı Muhabiri Arif Kaplan ödülünü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın elinden aldı. Jüri Özel Ödülü'nde ise, En iyi haber görüntüsü 'Genç kız falezlerden atladı' haberi ile İsa Akar'a, gazeteci Erdoğan Kahya ve İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın tarafından verildi. Gecede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV Haber'i temsilen Mete Çubukçu'ya ve katkılarından dolayı Corendon Turizm Grubu'na ödüllerini verdi.Ödül alan diğer gazeteciler: Yazılı Basında Yılın Gazetecileri: Haber kategorisinde Abdullah Yalçın-Hürses Gazetesi (Danıştay kararına rağmen HES kararı), Araştırma-inceleme kategorisinde Ceren Deniz-Hürriyet Akdeniz (Hayalet işçiler), Röportaj dalında Figen Acar-Gazeteci (Çocuk gelinlikten pavyona), Güncel yazı kategorisinden Ömer Yetgin- Son Haber Gazetesi (Mağrur ve Gurur), Spor kategorisinden Süleyman Elçin-Anadolu Ajansı (En vefalı taraftar), Turizm kategorisinde Mehmet Çınar-DHA (2 bin yıllık anıt mezarlara demir kapı)Televizyon Ödülleri: Program kategorisinde Okan Dilek-Koza TV (Şehrin merkezinde tarihe yolculuk), En iyi görüntü kategorisinde Bekir Bektaş-Anadolu Ajansı (Kar Kaplanları)Yılın Radyocusu: Hayrettin Deniz-TRT Antalya Radyosu (Toros Tarzanı programı)Sayfa Tasarım: Ali Akça-Yeni Alanya Gazetesi (23.11.2017-14. Sayfa)Genç iletişimci ödülü: Berçem Belikara-Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi (Yeniden çocuk olmak)Nuri Dağtekin özel Ödülü: Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva'ya verildi.AGC Özel Kurum Ödülü ise NTV Haber Kanalına ve bir turizm grubuna verildi.2017 Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ise ödüller belirlendi.Yılın Haber Fotoğrafı İbrahim Laleli-DHA (Tuttu ama kurtaramadı), Yılın Spor Fotoğrafı Öner Şan-Gazeteci (Künde), Yılın Turizm Fotoğrafı Orhan Çiçek-Anadolu Ajansı (60 metre yükseklikte yemek), Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı Mehmet Çınar-DHA (Dim Çayında Gökkuşağı), Yılın Kültür ve Sanat Fotoğrafı Mustafa Çiftçi-Anadolu Ajansı (İpte dans)Yılın siyaset dalında ödüle değer görülen eser bulunamadı.Jüri Özel ödülü, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Çiftçi'ye, 'Anne Şefkati' çalışmasıyla verildi.