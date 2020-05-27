Antalya Gazetecilere 'Beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gazetecilere 'Beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilden, içerisinde 750 lira ve harddisk bulunan çantayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:44
Gazetecilere 'Beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilden, içerisinde 750 lira ve harddisk bulunan çantayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 8 suçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye getirilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çek abi" diye seslenen şüpheli H.A. tutuklandı.
Manavgat'ın Şelale Mahallesi'nde park halindeki araçtan, içerisinde 750 lira ve 1 terabaytlık harddisk bulunan el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayının faillerini belirleyen polis, H.A. ve U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden H.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında 8 suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin çantadaki paranın 650 lirasıyla uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Üzerlerinde ele geçirilen 100 TL, harddisk ve el çantası sahibine teslim edildi.
'BENİ İYİ ÇEK ABİ'
Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisler arasında adliyeye gelen H.A. gazetecilere, "Beni iyi çek abi" dedi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.A. tutuklanırken, U.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Gazetecilere ’Beni iyi çek’ diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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