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ANTALYA Gazipaşa'da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyor

Gazipaşa'da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki karla kaplı yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

14.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:04
Gazipaşa 'da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyor
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki karla kaplı yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Kalınlığı 2 ila 6 metreyi bulan kar birikintileri belediyeye ait iş makineleri yardımıyla açılıyor.
Gazipaşa'ya bağlı Belbaşı, Gökkuzluk, Topsekisi, Ekinçalı, Günnercik yaylalarına ulaşımı sağlayan karla kaplı yolların açılması için Gazipaşa Belediyesi'ne ait iş makineleri çalışma başlattı. Yaylalarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarının önderliğinde Gazipaşa Belediyesi ekipleri 1800 metre rakımlı yayla yollarında yüksekliği 2 metreden başlayıp 6 metreye ulaşan karı yollardan temizlemek için çalışma başlattı. Belbaşı, Maha ve Verem yaylalarına ulaşım sağlanırken, Gökkuzluk ve Ekinçalı yaylalarına ulaşım sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Diğer yaylalara sırayla ulaşım sağlanması hedefleniyor.
Koru Mahallesi Muhtarı Volkan Özalp, "Covid-19 illetinin bütün dünyayı sardığını hepimiz görüyoruz. Bölgemiz tarım ve turizmle geçimini sağlamaktadır. Biz esnaf, tarımla uğraşan çiftçilerimiz olarak ve turizmle geçimini sağlayan bizler büyük bir sıkıntıdayız. İnşallah bu Covid-19 denilen virüs ülkemizden ve bütün dünyamızdan def olur gider, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlere ulaşırız. Biz Gazipaşa muhtarları olarak yaylalarımızda tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, muhtarların istekleri üzerine Gazipaşa belediye başkanımızdan ricamızla 1800 rakımlı yayla yollarımızı açtırmak için çalışmalardayız. Bütün yayla yollarımız açılma çalışması bugün başladı ve devam edecektir. Tarım ve hayvancılığın bu yaylalarımızda devam ettirmek üzere yayla yollarımız açılıyor" dedi.
Çamlıca Mahalle Muhtarı Aydın Şahinkaya da "Mahallemize bağlı Gökkuzluk, Ekinçalı, Topsekisi ve Günnercik yaylalarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha kolay ulaşım sağlayabilmesi için karla kaplı yolların temizleme çalışmasını yerinde gördük. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. ANTALYA Gazipaşa’da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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