ANTALYA Gazipaşa'da arazi yangını

Gazipaşa'da arazi yangınıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında zeytin ağacının da bulunduğu 30 dekar tarım alanı zarar gördü.

24.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:14
Gazipaşa'da arazi yangını
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında zeytin ağacının da bulunduğu 30 dekar tarım alanı zarar gördü. Yangın kızılçamla kaplı orman arazisine sıçramadan söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesinde bulunan tarlada dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yeni hasadı yapılmış ekinin anızında rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi ekipleri, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
İtfaiye erleri yangına kısa sürede müdahale etti. Rüzgarın tersten esmesi tarım alanın sınırında bulunan kızılçamlarla kaplı orman alanına sıçrama riskini doğurdu. 2 saatlik sürede çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında Cemal Çağlar'a ait 30 zeytin ağacı ve 30 arı kovanının bulunduğu 30 dekar ekin anızıyla kaplı olan tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıktığı mahallede oturan emekli öğretmen Ziver Yılmaz, 30 civarında zeytin ağacı yandı. 30 civarında arı kovanı yandı. Cemal Çağlar'a ait. Yine Cemal Çağlar'a ait saman yandı. Elektrik telinin rüzgar nedeniyle çarpışmasından yangın çıktı. Sürekli bu arada yangın oluyor. Elektriğin yol boyundaki hatların yapılması gerekiyor dedi. ANTALYA Gazipaşa’da arazi yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, İtfaiye, Güncel, Haber

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