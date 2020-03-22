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ANTALYA Gazipaşa'da boş evin çatısı yandı

Gazipaşa'da boş evin çatısı yandıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

22.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:19
Gazipaşa 'da boş evin çatısı yandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin boş olan Mehmet Ergen'e ait boş çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çatı katı arasındaki boşlukta başlayıp boş olan dairenin tavanındaki ahşap kaplamaya sıçramasıyla büyüyen yangın hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman, "Mehmet Ergen'in yeni yaptırdığı evin çatısındaki tavan kaplama yandı. Şu anda itfaiye geldi. Zararsız yangını kurtardık. Sadece tavanda küçük bir yanan bölüm var. Fazla bir zararımız yok" dedi.
Mehmet Ergen'in akrabası Recep Doğan ise evin yandığını duyup itfaiye aradığını ve olay yerine geldiğini söyledi. ANTALYA Gazipaşa’da boş evin çatısı yandı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Gazipaşa'da boş evin çatısı yandı
Etiketler : Mehmet Ergen, Gazipaşa, Güncel

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