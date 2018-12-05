Antalya Gazipaşa'da Ev Yangını

Gazipaşa
'da ev yangını Antalya
'nın Gazipaşa ilçesinde iki katlı ev üst katında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Gazipaşa Belediyesi'nde memur olarak çalışan Süleyman Tuncer saat 12.30 sıralarında öğle yemeği için Aydın
Mahallesi'ndeki evine geldi. 2 katlı binanın üst katındaki evinin kapısını açtığında içeriden duman yükseldiğini fark eden Süleyman Tuncer, kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevlerin daha da şiddetlenmesi üzerine Süleyman Tuncer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Evinin yanışını büyük bir üzüntüyle izleyen Süleyman Tuncer, Öğle yemeği için eve geldiğimde kapıyı açtım. İçeriden dumanların yükseldiğini fark ettim. İtfaiye
ekiplerine haber verdik. Ancak biz gelmeden önce zaten yanmaya başlamıştı. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Çok şükür canımıza bir zarar gelmedi dedi.
Antalya,Gazipaşa
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:33