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ANTALYA Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Gazipaşa'da kaza 1 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Nazife Uysal hafif şekilde yaralandı.

02.08.2019 10:58
ANTALYA Gazipaşa'da kaza 1 yaralı
Gazipaşa'da kaza 1 yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Nazife Uysal hafif şekilde yaralandı.
Ekmel Mahallesi'nden Koru Mahallesi yönüne seyreden Sait Uysal idaresindeki 07 UK 291 plakalı kamyonet Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta Berk Arslan'ın kullandığı 58 AG 316 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrilerek ters döndü. Kazada sürücüsü Sait Uysal ve yanındaki eşi Nazife Uysal, kamyonette sıkıştı.
Otomobil sürücüsü Berk Arslan, araçtan çıkardığı Uysal çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazadan hafif yaralı kurtulan Nazife Uysal'a ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Nazife Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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