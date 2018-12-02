Antalya-Gazipaşa'da Kaza 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gazipaşa Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Serkan Karabulut'un kullandığı 07 UR 018 plakalı kamyonla, Ali Özdemir'in kullandığı 07 UG 982 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyon refüjdeki palmiye ağacını yerinden söküp karşı şeride geçerken, kamyonet ise şarampole indi. Kamyon sürücü Serkan Karabulut'un yara almadan atlattığı kazada kamyonet sürücüsü Ali Özdemir ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hüseyin Özdemir yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Antalya,Gazipaşa
02 Aralık 2018 Pazar 14:10