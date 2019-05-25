ANTALYA Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu

Gazipaşa
'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53) evinde bilgisayar başında ölü bulundu.
Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde tek başına yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den bir süredir haber alamayan arkadaşı, polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Eve gelip kapıyı açan polis Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında oturur vaziyette hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi
'ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Polis
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Kaynak: DHA