Antalya Gazipaşa Kaza 2 Yaralı

Gazipaşa
kaza 2 yaralı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada Yusuf Ü. (17) ile aynı yaştaki kız arkadaşı Sultan D. yaralandı.
Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu
Caddesi fidanlık kavşağındaki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Selinus Sahili'nden ilçe merkezi yönüne giden 07 HML 08 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. (17) fidanlık kavşağına geldiği esnada kavşağa giren B.A.'nın kullandığı 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. ve arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı Sultan D. yaralandı.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede vücudunun çeşitle yerlerinde kırıkların oluştuğu belirlenen Yusuf Ü. tedaviye alınırken, başından ağır darbe alan Sultan D. ise Alanya
'ya sevk edildi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü B.A. ile aynı araçtaki R.M. ve K.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Polis,Gazipaşa
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:39