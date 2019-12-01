Antalya-gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

Gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gece lambasına gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.S. tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Jandarma tarafından yapılan fiziki takibin ardından Çayyazı Mahallesi'nde otomobili durdurulan Ş.S. gözaltına alındı.

Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde bilgisayar faresi içinde gizlenmiş hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, gece lambası içindeki uyuşturucu madde ve hassas teraziden haberi olmadığını iddia etti.