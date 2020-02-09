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Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu

Gece yarısı daire yangını korkuttuAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

09.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:32
Gece yarısı daire yangını korkuttu
'nın ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.
Yangın saat 01.30 sıralarında Işıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. 70 yaşında, tek başına yaşayan ve adının Hilal olduğu öğrenilen kadının dairesinde çıkan dumanı görenler itfaiye ve polise verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler apartmandakileri tahliye etti. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.
Antalya gece yarısı daire yangını korkuttu

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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