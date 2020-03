ANTALYA Gecekonduda çıkan yangında, yanarak can verdi

Gecekonduda çıkan yangında, yanarak can verdiANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tahsin Zeybekoğlu (89) yanarak can verirken, eşi Şadiye Zeybekoğlu yakınları tarafından kurtarıldı.Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Antalya Korkuteli Karayolu üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde uykuda olan Şadiye Zeybekoğlu'nu (86) kurtardı, eşi Tahsin Zeybekoğlu yanarak can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, toplanan kalabalığa dağılması için ekip arabasının hoparlöründen anons yapıldı. Zeybekoğlu'nun oğlu Salim ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zeybekoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

