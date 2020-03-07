Antalya genç kızın telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

Genç kızın telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

ANTALYA'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, polis tarafından yakalandı. M.Ö.'nün gasbettiği telefonu 430 liraya telefoncuya sattığı ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Siyah saçlı, 1.70 boylarındaki bir kişi, iki kuzeniyle akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan B.K'nin yanına yaklaşıp, elindeki cep telefonunu aldı. B.K'yi sol kolundan tutup, 'Sen bu telefonu çalmışsın' diye bağıran şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı.

Kuzenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.Ö. olduğunu belirledi. M.Ö., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan adliyeye sevk edilirken, bir telefoncuya 430 lira karşılığında satıldığı tespit edilen telefon da alınarak B.K'ye teslim edildi.

Kaynak: DHA