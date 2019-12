Antalya Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali 'deki bombalı saldırıya ilişkin, "Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı"nın kapanışında, Antalyalılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız." AK Parti hükümetleri olarak önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 2022 yılında üretimine başlayacağı otomobille ilgili, "Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir aktör haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok."Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değinirken de "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz." ifadesini kullandı.(Sürecek)