Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Geri dönüşüm deposunda yangın

Geri dönüşüm deposunda yangınAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

18.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:45
Geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde kurulu olan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde plastik ve kartonlardan oluşan balyalardan çıkan dumanlar bir anda yangına dönüştü. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine Antalya Büyükşehir Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne haber verildi. Olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis sevk edildi. Depo içerisinde balyalanmış çöp atıklarında başlayan yangın itfaiye erlerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülen yangın için polis ekipleri inceleme başlattı. ANTALYA Geri dönüşüm deposunda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Karantinada bunalan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptı Haberler
Karantinada bunalan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı Haberler
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı
Yeliz, Ebru’nun vefat eden oğlu için gözyaşlarına boğuldu Haberler
Yeliz, Ebru'nun vefat eden oğlu için gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Geri dönüşüm deposunda yangın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: İsveç'te bir hastaneye "yoğun bakımda ayrımcılık yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Haber 16:29: Mudanya yoluna neşter - Haber 16:28: Mahalle muhtarı, sokak sokak evlere bedava ekmek dağıttı - Haber 16:28: Bismil'de sessizlik hakim - Haber 16:28: İran'da yüz binlerce civcivin itlaf edilmesi infiale yol açtı - Haber 15:47: Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber