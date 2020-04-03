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Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi

Antalya giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde bin 179 araçta toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.

03.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:21
Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi

Antalya giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde bin 179 araçta toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.


Vali Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla korona virüsle mücadele kapsamında Antalya giriş çıkışlarında denetim sıklaştırıldı. İl sınırlarında sayısı 4 olan Yol Kontrol Noktalarının sayısı 13'e çıkarıldı. Şehre diğer illerden girişlerin gerçekleştiği Kaş, Elmalı , Korkuteli, Döşemealtı, Aksu, Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya ve Gazipaşa 'da bulunan yol kontrol noktalarında seyahat izni olan otobüsler, kamyonlar, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşan ve ikametgahı Antalya'da olan şahısların dışında yabancı plakalı araçların Antalya'ya girişine izin verilmiyor.


2 bin 809 kişi geri gönderildi


Antalya girişlerine getirilen yasak kapsamında bugün bin 179 araçla gelen toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi. Antalya'da başlatılan bu uygulama 31 Büyükşehiri kapsayacak şekilde genişletildi. Jandarma ve Emniyete bağlı İstihbarat, Kaçakçılık, TEM, Trafik, Komando ve Köpek unsurlarının da destek verdiği uygulamalarda bugün güvenlik güçlerince bin 211 araçtaki bin 706 kişinin ateşleri kontrol edildi ve 14 gün evlerinde karantinada kalacaklarını taahhüt ederek evlerine gönderildi.


Denetimler devam ediyor


Şehre girişine izin verilen vatandaşların ise ateşleri ölçülüyor ve 14 gün evde kendilerini karantinada tutmaları gerektiğinin tebligatı yapılıyor. Tebligata uyup


14 gün evde kalacağını beyan eden vatandaşlar Antalya'ya girebiliyor. Jandarma ve Polisin müşterek olarak faaliyet gösterdiği yol kontrol noktalarında 24 saat aralıksız denetimler devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Gazipaşa, Antalya, Elmalı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi - Haberler

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