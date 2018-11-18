Muratpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Antalya
Gitar Festivali sona erdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival klasik gitarda önemli birçok ödülün sahibi Javier Garcia Morena konseriyle kapanış yaptı. Türkan Şoray
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ahmet Kanneci, Ayşegül Koca, Ceyhun
Güneş, Mert Baycan, Flamenko performansıyla Deniz Friese ve Antalya Falemenko Atölyesi ağırlanırken, kapanış konserine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uysal, festivali 4 yıldır ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Muratpaşa,Antalya
18 Kasım 2018 Pazar 15:37