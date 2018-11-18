18 Kasım 2018, 15:37
»»

Antalya Gitar Festivali Sona Erdi

Antalya Gitar Festivali Sona Erdi

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival klasik gitarda önemli birçok ödülün sahibi Javier Garcia Morena konseriyle kapanış yaptı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ahmet Kanneci, Ayşegül Koca, Ceyhun Güneş, Mert Baycan, Flamenko performansıyla Deniz Friese ve Antalya Falemenko Atölyesi ağırlanırken, kapanış konserine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uysal, festivali 4 yıldır ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini vurguladı. Muratpaşa,Antalya
18 Kasım 2018 Pazar 15:37