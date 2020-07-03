ANTALYA Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandı

Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandıANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, golf sahasına daldı.

03.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:35
Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, golf sahasına daldı. Aracın sürücüsü Ayşegül Tuğçe Han (27), hafif yaralandı.
Serik ilçesine bağlı Belek-Kadriye turizm yolunda seyir halinde bulunan Ayşegül Tuğçe Han'ın kullandığı 07 FOG 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak golf sahasına daldı. Otomobil, golf sahasının içinde bulunan çalılık alanda durdu. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Aracın içerisinde sıkışan Ayşegül Tuğçe Han, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, Serik'teki özel bir hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu kaydedildi. ANTALYA Golf sahasına dalan aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Han, Güncel, Haber
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