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ANTALYA GÖZLERE MAVİ IŞIK ÖNLEYİCİ KORUYUCU GÖZLÜK ÖNERİSİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında evde kalanlar, teknolojik aletlerle daha fazla zaman geçirmeye başladı.

06.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:35
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında evde kalanlar, teknolojik aletlerle daha fazla zaman geçirmeye başladı. Teknolojik ürünlerin yaydığı zararlı ışınların göz rahatsızlıklarına neden olduğunu açıklayan uzmanlar, bu dönemde mavi ışık önleyici koruyucu gözlükler kullanılmasını önerdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Pandemi dönemini evde geçiren vatandaşların telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar kullanımı arttı. Özellikle çocuklar koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından derslerini teknolojik ürünlerle uzaktan eğitim alarak takip ediyor. Çok fazla teknolojik ürün kullanımı her yaştan insanın sağlığını tehdit ediyor. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi teknolojik aletlerin yaydığı zararlı mavi ışıklar, özellikle göz sağlığını etkiliyor. Saatlerce bu ürünlere bakmak göz ve görme bozukluklarına neden oluyor. 'Teknolojik ürünlerle çok fazla zaman geçirmeyin' uyarısında bulunan uzmanlar, göz sağlığı için ekran koruyucularını ve mavi ışık önleyici koruyucu gözlükler kullanılmasını önerdi.
ZARARLI MAVİ IŞIKLAR, GÖZ RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇIYOR
Antalyalı gözlükçü Nazif Eken, koronavirüsten korunmak için evde kalan vatandaşların göz sağlığını koruması için uyarılarda bulundu. Eken, "Koronavirüs nedeniyle çocuklar ödevlerini dijital ekranlardan yapmaktadır. Bu nedenle tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde çok fazla zaman harcanıyor. Bu ürünlerden yayılan mavi ışıklar, göz yorgunluğu, bulanık görme, renkleri iyi seçememe, çizgileri eğik ya da bulanık görme gibi birçok rahatsızlığa neden oluyor. Bunun için elektronik cihazları parlak ışıkta ya da karanlık odalarda kullanmayın ve mesafeye dikkat edin" dedi.
GÖZLÜKTE MAVİ IŞIK ÖNLEYİCİ CAM ÖNERİSİ
Teknolojik aletlerle uzun süre geçirilmesi durumunda lenslerin çıkartılması gerektiğini söyleyen Nazif Eken, "Uzun süre bir yere odaklanmış şekilde bakıldığında lensler gözleri kurutur. Teknolojik aletlerden yayılan elektromanyetik mavi ışınlar da bunu tetikliyor. Dolayısıyla gözler bozuk olsa da olmasa da gözlüklerimizde koruyucu mavi ışık kaplamalı camları seçelim. Belki tam anlamıyla sorunu çözemesek de bu bir önlemdir" diye konuştu.
'TEKNOLOJİK ALETLERE UZUN BAKMAK GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLUYOR'
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, bu dönemde dijital aletlerle çok fazla zaman geçirilmesi nedeniyle dijital yorgunluk sendromu yaşandığını anlattı. Uzun süre kitap okumak ve teknolojik ürünler kullanmanın gözlerde kuruluğa neden olduğunu belirten Doç. Dr. Çoban, "Göz kırpma sayımız azalıyor. Bu nedenle gözyaşı dağılımı azalıp içeriği değişiyor. Gözde yanma, batma ve kızarıklık meydana gelebilir. Bununla birlikte teknolojik aletler radyasyon ve mavi ışık yayar. Bu ışıklar gözümüzün ve vücudumuzun birtakım alanlarını ısıtır. Bu ısınma kurumaya neden olur ve görme bozukluğuna yol açar. Gözümüzün saydam olması gerekmektedir. Göz kuruluğu gözümüzün ürettiği gözyaşı tabakasını kurutup düzenini bozar" dedi.
MAVİ IŞIK, UYKU DÜZENİNİ BOZUP STRESE NEDEN OLUR
Uzun süre yakından telefona ve bilgisayara bakmanın yakın odaklanmaya ve göz yorgunluğuna sebep olduğunu anlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, göz numaralarının büyümesine yol açtığını hatta şaşılığa bile neden olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çoban, "Bilgisayar ve telefon gibi ürünlere baktığımızda mavi ışığa maruz kalırız. Mavi ışık, uyku düzenini bozup stres haline sokar. Gözde katarakt oluşumu ve sarı noktada bozulmaya sebep olabilir. Buna uzun süre maruz kaldığımızda da bu tür rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. Ayrıca mavi ışık melatonin salgısını azaltır" diye konuştu.
20- 20- 20 KURALI
Teknolojik alet kullanımının günlük 2 saati aşmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, her 20 dakikada bir en az 20 saniye 20 metre uzaklıktaki nesnelere bakarak sürekli odaklanmanın engellenmesi gerektiğini söyledi. Teknolojik aletlerin ışınlarına uzun süre maruz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çoban, 'Dakikada 15 kere gözümüzü kırparken, bir şeye odaklanmışken 2 dakikada bir kırparız. Bu da gözyaşımızın tabiatını bozar. Mavi ışık salan cihazlardan uzak durulabilir. Bu durumda ekran koruyucular ve mavi ışığı kıran gözlükler kullanılabilir" dedi. ANTALYA GÖZLERE MAVİ IŞIK ÖNLEYİCİ KORUYUCU GÖZLÜK ÖNERİSİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Deniz Turgut, Koronavirüs, Bilgisayar, Güncel, Haber

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