Antalya Göztepe'yi Tek Golle Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor
, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Hakan'ın sol kanattan altıpas içine yaptığı ortada Salih'in kafa vuruşunu kaleci sonda kornere çeldi. 6. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında Hakan'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Diego'nun kafa vuruşu üstten auta gitti. 15. dakikada Berkan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Jerome'nin kafası yandan auta gitti. 20. dakikada Celutska'nın pasında ceza sahası dış sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0 30. dakikada Yasin'in ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı. 37. dakikada ceza sahası dışından Jerome'nin yerden sert şutu kale direğinin dibinden dışarı gitti. 49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti. 55. dakikada köşe vuruşunda Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde Jerome'nin kafasında meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 61. dakikada Castro ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Boffin ayağıyla kornere çeldi. 84. dakikada Hakan'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole'nin şutu savunmadan döndü.
KÜNYE
Stat: Antalya Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Alpaslan Dedeş
xx, Erdem Bayık
xx Antalyaspor: Boffin xx, Celustka
xx, Salih Dursun
xx, Diego xxx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Hakan Özmert
xxx, Maicon
x, Doğukan Sinik xx (Vainqueur dk. 85 ?), Serdar Özkan
xxx (Barrada dk. 62 x), Mevlüt Erdinç
xx (Drole dk. 75 x) Yedekler: Ferhat Kaplan
, Cissokho, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş
, Zeki Yıldırım
, Osman Çelik
, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Beto
x, Tayfur Bingöl
x, Wallace x, Kadu x, Berkan Emir
x, Alpaslan Öztürk
x (Cikalleshi dk. 78 x), Halil Akbunar xx (Gouffran dk. 78 x), Borges x, Castro x, Yasin Öztekin
x (Samed Ali Kaya
dk. 86 ?), Jerome xx Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre
, Poko, Eren Bilen, Grillo, Yalçın Kayan Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Serdar Özkan (dk. 20) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Doğukan (Antalyaspor), Wallace (Göztepe)
(İsa Akar - Ertuğrul Gün/İHA)
Antalya,Antalyaspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:31