Antalya gül ege: antalya, kongre ve organizasyonda rekorlar kıracak

Gül Ege Antalya , kongre ve organizasyonda rekorlar kıracakANTALYA Kongre Bürosu'nun 2020 yılı için hazırladığı 'Meeting & Incentive Planner Guide'nin lansmanı yapıldı. Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın deniz, kum, güneş turizmi dışında kongre turizmine de sahip olduğunu belirterek, 'Antalya, kongre ve organizasyon anlamında dünyada güzel işlerin yapıldığı ve rekorların kırıldığı bir yer olacak" dedi.Antalya Kongre Bürosu'nun, kongre turizminin tanıtımı için 11 yıldır yayımladığı kongre turizmi kataloğu 'Meeting &Incentive Planner Guide 2020'nin lansmanı, Hadrian Kapısı'nda gerçekleşti. Lansmana Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ATSO ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Sayıgılı, Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben gibi isimler katıldı.ANTALYA, KONGRE TURİZMİNDE GÜZEL İŞLER YAPACAKAynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı da olan Yeliz Gül Ege, 1995 yılında kurulan Antalya Kongre Bürosu'nun çalışmalarına bir yenisini eklediklerini anlattı. Yeliz Gül Ege, 'Antalya'nın en değerli mirası olan Kaleiçi'nin girişinde bulunan, halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı'ndayız. Kongre Bürosu olarak bu kapının aslında Antalya'ya nasıl açıldığını anlatmak istedik. Antalya'ya gelen kongre ve organizasyonların, bu kentte bulunan deniz, kum, güneş dışında nelere sahip olduğunu vurgulayıp 250 sayfadan oluşan her yıl yeni kapak ve içerikle ortaya kurduğumuz tüm turizm bölgelerimizi anlattığımız, bunun yanında 220 bin nitelikli kongre koltuğunu bu güzel katalogda birleştirdik. Geçen yıl 115, bu yıl 248 kongre gerçekleşti ve bunun 44'ü uluslararası kongre. Bu güzel artış çalışmalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor. ve yine kaybettiğimiz kanı geri aldığımızı gösteriyor. 2023 için iddialı bir şey söyleyebilirim; Antalya, kongre ve organizasyon anlamında dünyada güzel işlerin yapıldığı ve rekorların kırıldığı bir yer olacak. Çünkü her yeni gün bu yatırımlar artıyor. Biz bu yatırımları uluslararası fuarlarda çok iyi anlatıyoruz. Bunlarla ilgili birebir görüşmelerde kentimize ve ülkemize olan talebi görüyoruz. Bu taleple ilgili yapacağımız şeyleri geliştiriyoruz" diye konuştu.'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KONGRE MERKEZLERİNDEN BİRİ'Davut Çetin ise katalogda tüm dünyadaki fuarlarda Antalya'nın özellikle kongre potansiyelinin çok iyi anlatıldığını belirtti. Antalya'da deniz, kum, güneş turizmini çok iyi öğrendiklerini, artık turizmi çeşitlendirmeleri gerektiklerini vurgulayan Çetin, ' Spor turizmi ve tarih turizmi üzerine çalışıyoruz. Ama en önemli turizm ayaklarından biri de kongre turizmi. Çünkü Antalya kongre turizmi açısından potansiyeli en yüksek ilimiz. Kongreler her ne kadar İstanbul'da yapılsa da kışın Antalya'daki otellerin fiyat dengesi ve yoğunluğu nedeniyle yeni açılan kongre merkezleriyle de artık Antalya, Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri olmuştur" diye konuştu.'ŞEHRE BİR MİKTAR PAY AKTARILMALI'Antalya Kongre Bürosu'nun 20 üyesi olduğunu, onlarla yeni şeyler üretmeye çalıştıklarını belirten Çetin, bu yıldan itibaren bir tanıtım ajansı kurulduğunu hatırlattı. Davut Çetin, 'Tanıtım Ajansı, Antalya'daki turizmle ilgilenen tüm arkadaşlardan 0.75 pay alıyor. Bizim hesaplarımıza göre Antalya'dan alınan para, 140- 150 milyon dolar civarında. Biz de burada çok ciddi bir tanıtım yapıyoruz. Bunun duyurusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da yaptık. Oradaki tanıtım payından Antalya'daki bu tip etkinliklere muhakkak bir bütçe ayrılmalı. Antalya her türlü çalışmayı kendi içindeki belli kurumlar üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Antalya'nın katkısı da Türkiye'nin neredeyse yarısı. Toplanacak 250 milyon doların yarısını Antalya, Tanıtım Ajansı'na aktarıyor. Spor turizmi, kongre turizmi gibi alanlarda tanıtım yapmak için muhakkak bu bütçelerden şehre bir miktar pay aktarılmalı" dedi.'TEK ELDEN DAHA GÜÇLÜ TANITIM'Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise alternatif turizm alanında kongre ve fuar turizminin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kongre ve fuar turizminin katma değerinin çok yüksek olduğunu belirten Ateş, 'Kongre turizmine katılan insanların harcamaları çok yüksektir. 220 bin koltuk kapasitesinden bahsediyoruz. Biz kongre turizminde ne yazık ki istenen seviyede değiliz. Antalya Kongre Bürosu, Antalya'daki kongre turizmindeki potansiyeli ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyor. Gerek yerel yönetimler, gerek otel yönetimleri Antalya Kongre Bürosu'na üye olmak suretiyle tek elden daha güçlü bir tanıtım yapmamız gerekiyor" diye konuştu.