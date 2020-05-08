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ANTALYA Haftanın son gününde Antalya'ya giriş- çıkışlarda trafik sakin

çıkışlarda trafik sakinİçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'da haftanın son günü, kentin giriş ve çıkışlarında trafiğin sakin olduğu görüldü.

08.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:30
çıkışlarda trafik sakin
İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'da haftanın son günü, kentin giriş ve çıkışlarında trafiğin sakin olduğu görüldü. Kent girişlerinde kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, durdurulan araçtaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçülüyor.
Türkiye'de şehirler arası seyahat yasağının kalktığı 7 büyükşehirden Antalya, hafta sonuna sakin giriyor. Kent girişlerinde kurulan trafik kontrol noktalarında trafikte yoğunluğa rastlanmıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçlar, jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Her sürücünün ateşi sağlık görevlilerince ölçülüyor. Jandarmaya bağlı narkotik köpekleri de uyuşturucu madde sevkiyatına karşın özellikle ağır tonajlı araçlarda arama yapıyor. ANTALYA Haftanın son gününde Antalya’ya giriş- çıkışlarda trafik sakin

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel, Haber

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