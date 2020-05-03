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Antalya Halk Et'te 4 buçuk ayda 80 ton et satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince 4 buçuk ay önce açılan Halk Et Satış Mağazaları'nda bugüne kadar 80 ton et satıldığı bildirildi.

Antalya Halk Et'te 4 buçuk ayda 80 ton et satıldı
03.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:58
Antalya Büyükşehir Belediyesince 4 buçuk ay önce açılan Halk Et Satış Mağazaları'nda bugüne kadar 80 ton et satıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et'e olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor.
Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde Aralık 2019'da açılan Halk Et'in ilk satış mağazası bugüne kadar 37 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Halk Et Kepez Mağazası'nda 4 buçuk ayda satılan et 68 bin kilograma ulaştı.
Manavgat'ta hizmet veren Halk Et Satış Mağazası ise açıldığı Şubat 2020 tarihinden bu yana 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Manavgat Halk Et Mağazası'nda ise 12 bin kilogram et satıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhittin Böcek, Manavgat, Antalya, Kepez, Güncel, Haber

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