ANTALYA Hamamlarda 'yeni normal' dönemi

Hamamlarda 'yeni normal' dönemiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.

22.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:06
Hamamlarda 'yeni normal' dönemi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
Pandemi nedeniyle 3 ay önce geçici süreliğine kapatılan hamamlarda, 1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' ile birlikte tekrar hizmete başlandı. Antalya'da hamam işletmecisi Fatma Polat, yaşadıkları süreci ve 1 Haziran sonrası müşteri kabulü için yaptıkları çalışmaları anlattı. Hamam girişinde misafirlerin ateşinin ölçüldüğünü ardından kayıt yapıldığını söyleyen Polat, "Misafirlerin bilgilerini ve iletişim numaralarını alıyoruz. Hamamın girişinde ateş ölçümü yapmadan kesinlikle içeri kimse giremiyor. Müşterilerimizi karşılarken mutlaka maske ve siperliğimiz yüzümüzde oluyor. Personelin kişisel hijyen kurallarına uyup uymadığını bizzat kendim takip ediyorum. Hijyen ve güvenden kesinlikle taviz veremeyiz" diye konuştu.
Misafirin hamama girmesiyle maskeli ve siperlikli personel tarafından karşılanarak, hamam ve masaj için hazırlandığını anlatan Polat, şunları söyledi:
"Tellaklarımız ve masözlerimiz mutlaka siperlik ve maske takmak zorunda. Müşteriyle sosyal mesafelerini korumaya özen gösteriyorlar. İşletmenin her köşesinde dezenfektanlarımız var. En önemlisi tek kullanımlık havlu ve peştemal veriyoruz. Kese ve kıl keseler, bir müşteri üzerinde kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Hamam içinde de göbek taşı minderlerimizi 2'şer metre arayla konumlandırdık. Bir müşterinin kullandığı minder işlemin ardından başka bir minderle değiştiriliyor. Kullanılan dezenfekte ediliyor ve en az bir saat başka müşteriye verilmiyor. Müşteri kapasitemizi ise yarı yarıya düşürdük. Özellikle kadın müşterilerimiz titiz çalışmamızdan oldukça memnun. Yıllardır ağırladığımız müşterilerimizin memnun ayrılması ve sağlıkları bizim için son derece önemli."
Salgın öncesi sık sık hamama gittiğini anlatan Pelin Kozan ise "Alınan önlemler çok dikkatimi çekti. Mesajı yapan arkadaşın maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyması bana güven verdi. Artık sık sık hamama geleceğim" diye konuştu. ANTALYA Hamamlarda ’yeni normal’ dönemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Polat, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
İmamoğlu’yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Haberler››Güncel››ANTALYA Hamamlarda 'yeni normal' dönemi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03: Anne baba adayları için "tüp bebek tedavisi" önlemlerle başladı - Haber 12:03: İzmir'de 1371 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haber 12:02: 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırıldı - Haber 12:01: BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Haber 12:01: Sincan zabıtasından Kızılay'a kan bağışı - Haber 11:46: İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz - Ekonomi 11:37: Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti - Haberler 11:29: 22-28 Haziran haftalık burç yorumları - Haber 11:06: TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var - Haberler 09:48: Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu - Haber