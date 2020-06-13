ANTALYA Hareket halindeyken alev alan çekici kamerada

Hareket halindeyken alev alan çekici kameradaANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, hareket halindeki çekici, bir anda alev aldı.

13.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:02
Hareket halindeyken alev alan çekici kamerada
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, hareket halindeki çekici, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çekici kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Korkuteli- Fethiye yolunun Kızılcadağ Mahallesi mevkisinde, Mehmet Faik Şenay yönetimindeki 09 CEF 78 plakalı kamyonet, bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekiciyi tamamen sardı. Sürücü aracı durdurup inerken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, söndürüldü. Çekici kullanılmaz hale geldi.
Aracın yanma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. ANTALYA Hareket halindeyken alev alan çekici kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, İtfaiye, Güncel, Haber

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