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ANTALYA Hasta gibi davranarak, hastaları soydu

Hasta gibi davranarak, hastaları soyduAntalya'da, hastanede hasta gibi davranıp hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

07.08.2019 14:27
ANTALYA Hasta gibi davranarak, hastaları soydu
Hasta gibi davranarak, hastaları soydu
Antalya'da, hastanede hasta gibi davranıp hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen ay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tedavi için hastaneye gelen iki kişinin çantasından 4 bin 800 lira çalınmasının ardından harekete geçti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hastanede hasta gibi dolaşan şüphelinin, hırsızlık suçlarından 7 kaydı bulunan G.K. olduğunu belirledi. G.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
G.K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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