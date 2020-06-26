ANTALYA Hastalara Covid-19 bilgilendirmesi

Hastalara Covid-19 bilgilendirmesiKEPEZ Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Sosyal Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

26.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:18
Hastalara Covid-19 bilgilendirmesi
KEPEZ Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Sosyal Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. Hemşireler hastaneye gelen vatandaşlara Covid-19 hakkında bilgi vererek, maske ve dezenfektan kullanımı hakkında bilgi verildi.
Kepez Devlet Hastanesi tarafından Sağlık Bakım Hizmetleri koordinesinde düzenlenen 'Covid-19 Sosyal Farkındalık Günü' etkinliği hastanenin lobisinde gerçekleşti. Hemşireler sosyal farkındalık için 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Önlem Al Sağlıklı Kal, Ellerinizi Sık Sık Yıkayınız' gibi Sağlık Bakanlığı'nın sloganlarını yazılı tişörtler giyerek, hastaneye gelen hastalara Covid-19 salgını hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı. Doğru maske kullanımını anlatan hemşireler, maskesi olmayan yada maskesini yenilemek isteyen hastalara temiz maske verdi. Dezenfektan kullanımının çok önemli olduğunu belirten hemşireler, uygulamalı olarak ellerin temizlenmesini gösterdi.
YAZILI, GÖRSEL VE İŞİTSEL
Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, Covid-19 salgını hakkında hastaneye gelen vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını açıkladı. Op. Dr. Ramazan Gürkan, "Bu süreç başarılı bir şekilde yürütülüyor. Ancak son zamanlarda kişisel bazda alınan sağlık tedbirleri, maske, hijyen ve mesafe altın standardına uygulamaların azaldığını, insanların rehavete kapıldığını gördük. O yüzden biz de polikliniğimize gelen tüm hastalarımızı ve hasta yakınlarını bilgilendirme amaçlı yazılı, görsel, işitsel bilgilendirmelerde bulunduk. Bu şekilde farkındalık yaratmak istedik" dedi. ANTALYA Hastalara Covid-19 bilgilendirmesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kepez, Güncel, Haber

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