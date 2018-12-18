Antalya Havanın Nemini, Yıllarca 'Fransız Kadın Saçı'yla Ölçtüler

Meteorolojinin havadaki nem oranını ölçmek için 83 yıl boyunca kullandığı 'saçlı higrograf', 2012 yılında rafa kaldırıldı. Higrograf, 'Fransız kadın saçı teli' olarak bilinen kumral kadın saçı teli kullanılarak nemi ölçüyor. Türkiye
'de ilk meteoroloji istasyonunun kurulmasının ardından başlayan ölçümlerde kullanılan aletlerden biri olan saçlı higrografın ilginç bir çalışma prensibi var. Higrograf, neme karşı duyarlı olan ve yağdan tamamen arındırılmış bir tutam saç yardımıyla havadaki nem oranını belirliyor. Değişen nem oranına göre uzayıp kısalan saçın tepkileri diyagramın üzerine kaydediliyor. Meteorolojik ölçüm yapılan istasyonlarda 83 yıl boyunca kullanılan cihaz, günümüzde ise artık sadece istasyonlara gelen ziyaretçilere sergileniyor.
'SADECE UZUN, KUMRAL KADIN SAÇI'
Meteoroloji Antalya
4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya
, elektronik cihazları kullanmaya başladıkları andan itibaren saçlı higrografı sadece nostalji amacıyla bulundurduklarını belirtti. Kaya, Hava tahminlerini, bir yerin iklimini belirlemedeki en önemli parametrelerden olan havanın nemini ölçtüğümüz alet higrograf aletidir. Bu alet sürekli nemi ölçerek üzerindeki kadrana kaydeder. Havanın nemini en hassas ürünlerden biri olan saç telini kullanarak ölçer. Bu alette nemi ölçmek için Fransız kadın saçı teli olarak bilinen uzun, kumral kadın saçı teli kullanılmaktadır dedi.
2012 YILINA KADAR KULLANILDI
Türkiye'de 83 yıl boyunca higrografın çalışması için saç teli kullanıldığını belirten Kaya, Alman yapımı olan bu cihaz, 1929 yılından 2012 yılına kadar kullanıldı. Alkolle yıkanmış, yağdan tamamen arıtılmış bir tutam saç teli cihazın iki ucuna sabitlenir. Havanın nemi arttığında saç teli uzamakta, azaldığında ise kısalmaktadır. Uzama kısalma hareketiyle birlikte, saçı dengede tutan ağırlığa bağlı olan ucu mürekkepli alet, kağıdın üzerine nem oranını çizer. Bu çizimlere bakıp çözümlemesini yaparak tablolar haline getiriyorduk diye konuştu.
SADECE SERGİLENİYOR
Yeni cihazlarla alınan sonuçların sayısının eskisine göre fazla olduğunu dile getiren Ömer Faruk Kaya, Uzun süre bu sistemi kullandıktan sonra, modernize edilmiş elektronik nem ölçer cihazları kullanmaya başladık. Eski aletlerimizi kullanarak günde 24 veri sonucu alırken, yeni aletlerimizle günde 1440 veri alabiliyoruz. Artık higrograf aletimizi rafa kaldırdık ve gelen ziyaretçilerimize daha önce meteorolojik ölçümlerimizi nasıl yaptığımızı göstermek için sergiliyoruz dedi.
Türkiye,Antalya
Kaynak: DHA