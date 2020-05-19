ANTALYA Havuz başında DJ'li, meşaleli 19 Mayıs coşkusu

Havuz başında DJ'li, meşaleli 19 Mayıs coşkusuANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

ANTALYA Havuz başında DJ'li, meşaleli 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:06
Havuz başında DJ'li, meşaleli 19 Mayıs coşkusu
ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlarına çıkan Antalyalılar, İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Kutlamalar sırasında havai fişekler atılırken, meşaleler yakıldı.
Konyaaltı ilçesinde canlı performans sergileyen DJ Mehmet Çınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda oturduğu sitedeki sakinlere havuz başında kurduğu DJ kabininde '10. Yıl Marşı, 'İzmir Marşı' marşları ile 'Hayat Bayram Olsa' parçasını çaldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından havuz başına toplanan site sakinleriyle evlerinde balkona çıkanlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okundu. Site sakinleri İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.
İstiklal Marşı'nın ardından site sakinleri havuz başında meşaleler yakarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Site sakinleri ve vatandaşlar, DJ Mehmet Çınar'ın çaldığı parçalar bitene kadar ellerindeki bayrakları salladı. İnanılmaz bir mutluluk ve coşku yaşadığını dile getiren DJ Mehmet Çınar, "Her milli bayramda elimden geldiğince destek veriyorum. Şu an coşkudan dolayı çok mutluyum" dedi.
Saatler 19.19'u gösterdiğinde Antalya'nın çeşitli noktalarında vatandaşlar balkon ve pencerelerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak bayramın coşkusuna ortak oldu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Antalya, Güncel, Haber

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