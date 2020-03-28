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ANTALYA Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada

Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada*- Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü yağmur suyu havuzundan çıkamayan dişi köpeği, erkek kardeşi kurtardı.

28.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:38
Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada
*- Antalya 'nın Serik ilçesinde düştüğü yağmur suyu havuzundan çıkamayan dişi köpeği, erkek kardeşi kurtardı.
*- Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden köpeklerin sahibi Ferit Çilenker, "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" dedi.
Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde koyun çobanlığı yapan Ferit Çilenker'in 'Kraliçe' adlı dişi köpeği, çevredeki seralardan birinin yağmur suyu havuzuna düştü. Kraliçe, kenarı plastik örtüyle kaplı olan yağmur suyu havuzunda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunu gören erkek kardeş köpek 'Reis' ise Kraliçe'yi kurtarmak için havuzun etrafında gezdi, koştu. Reis, havuzun kenarına gelen kardeşi Kraliçe'yi boynundan yakalayıp, ağır ağır kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.
'KARDEŞE BAK'
Köpeklerin sahibi Ferit Çilenker de tüm bu yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Çilenker, o anları "Kardeşi buraya düştü, o da kurtarmak için uğraşıyor. Kardeşe bak" şeklinde yorumladı. ANTALYA Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel

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ANTALYA Havuza düşen köpeği, kardeşinin kurtarma çabası kamerada

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