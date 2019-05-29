Antalya Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü Antalya
'da, merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada Ali Fidan
, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ali Fidan, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün, Korkuteli
ilçesi Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Ali Fidan ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali Fidan, kuzenine "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali Fidan ardından Kadir Fidan'ın göğsüne av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'nun morguna götürüldü. Kadir Fidan'ın, Kepez
ilçesine bağlı Hacılar
Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
Olay sonrası kaçan Ali Fidan ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Ali Fidan'ın sorgusunda, yaylanın bekçiliğini yaparken görevden alındığını, alkolün etkisiyle kendisini hala bekçi sandığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Amcasının oğlu Kadir Fidan'ın av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanan Ali Fidan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: DHA