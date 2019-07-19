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ANTALYA Helikopterle kask denetimi

Helikopterle kask denetimiAntalya'da motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, helikopterle denetlendi.

19.07.2019 14:25
Helikopterle kask denetimi
Antalya'da motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, helikopterle denetlendi. Kural ihlalinde bulunan motosiklet ve araç sürücülerine toplam 11 bin 208 TL para cezası verildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında havadan kask denetimi yaptı. Konyaaltı Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ile yapılan denetimde, kural ihlali yapan araç sürücüleri de tespit edildi.
Korkuteli, Elmalı, Finike ve Kemer'de karayoluna kurulan jandarma trafik timlerinin uygulama noktalarının destek verdiği uygulamada, 187 motosiklet ve araç denetlendi.
18 kasksız motosiklet sürücüsü ve kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sürücülere toplam 11 bin 208 TL idari cezası verildi. 39 araçtan 7'si trafikten men edildi. ANTALYA Helikopterle kask denetimi
Kaynak: DHA
Jandarma, Antalya, Güncel

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