ANTALYA Helmut ve Angelika'nın sır ölümü - Yeniden

YenidenANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alman Helmut (70) ile Avusturyalı Angelika (50) çifti, yaşadıkları evde ölü bulundu.

21.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:58
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alman Helmut (70) ile Avusturyalı Angelika (50) çifti, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatılan çiftin, evinde yapılan aramada cep telefonları su dolu kovada bulundu. Dolaptaki kıyafetleri kesilen çiftin evinde, üzerinde "Bizi birlikte Side'ye gömün" yazılı bir de not çıktı. Helmut ve Angelika'nın sır ölümü araştırılıyor.
Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında oturan yabancı uyruklu çiftten uzun süre haber alamayan komşuları, içeriden gelen kötü koku üzerine jandarmaya haber verdi. Dün saat 16.30 sıralarında olay yerine gelen jandarma ekipleri, uzun süre ziline bastıkları kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, biri kadın 2 kişinin cansız bedenlerini yatak odasında buldu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BİRLİKTE GÖMÜLMEK İÇİN NOT BIRAKMIŞLAR
Jandarma evde yaptığı aramada çiftin cep telefonlarını su dolu bir kovaya atılmış halde buldu. Evde, üzerinde "Bizi birlikte Side'ye gömün" yazılı bir de not çıktı. Çiftin dolaptaki kıyafetlerinin ise kesici aletle kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi. Jandarma, evde çifte ait herhangi bir kimlik belgesine ise ulaşamadı.
'MAHMUT' VE 'MEHTAP' ADINI KULLANIYORLAR
Komşuları ve çevredekiler, jandarmaya verdikleri ilk bilgide, cansız bedeni bulunan çiftin, sevgili olduğunu söyledi. Erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğu belirtildi. Adlarının 'Helmut' ve 'Angelika' olduğu öğrenilen çiftin komşularından, kendilerine 'Mahmut' ve 'Mehtap' olarak hitap etmesini istediğini söyledikleri de kaydedildi.
Birbirlerini çok sevdiği söylenen çiftin Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı, koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığı belirtildi. Son 5- 6 aydır da Manavgat'ta yaşayan çiftin bir haftadır ortalarda görünmediği öğrenildi. Diğer yandan Angelika'nın hasta olduğu için, Helmut'un ise 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkmadığı kaydedildi.
İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen çiftin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Jandarmanın cinayet şüphesiyle de evi kapattığı çiftin ölüm nedenleri otopsiyle saptanacak. ANTALYA Helmut ve Angelika’nın sır ölümü - Yeniden

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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