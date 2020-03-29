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ANTALYA Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetim

Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetimANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bandında hem karadan, hem denizden hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

29.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:24
Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetim
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bandında hem karadan, hem denizden hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteleri yasakladı. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahil, park ve mesire alanları gibi yerlere vatandaş girişini yasakladı. Emniyet ekipleri hem karadan, hem denizden hem de havadan tüm alanları denetledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni havadan denetleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımında "#EvdeKalın çağrısına uyduğun için teşekkürler" paylaşımı yapıldı.
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ANTALYA Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel

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ANTALYA Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetim

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