ANTALYA Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldıAntalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı.

09.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:09
Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı. Antalya'da milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi'nin tarihi, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı. Proje kapsamında, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Hıdırlık Kulesi çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışması yapılıyor. Çalışma kapsamında ekipler tarihi dokuya zarar vermemek adına kazı esnasında iş makinesi kullanmıyor. Titizlikle gerçekleştirilen kazı elle yapılıyor. RESTORASYON PROJESİNE TEMEL OLUŞTURACAK Hıdırlık Kulesi çevresinde başlatılan arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor. Kazıdan elde edilen veriler, MS 2. yüzyılda yapıldığı sanılan tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün olarak planlanan kazı çalışmaları 1 milyon 500 bin liraya mal olacak. ANTALYA Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

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