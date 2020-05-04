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ANTALYA Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı

Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldıANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine giren hırsız ya da hırsızlar, hurda halindeki 8 klima motorunu çaldı.

04.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:03
Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı
ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine giren hırsız ya da hırsızlar, hurda halindeki 8 klima motorunu çaldı.
Hırsızlık, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren hırsız ya da hırsızlar, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı.
Bugün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden bölgeye girip çıkanları tespit etmeye çalışıyor. ANTALYA Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Haber

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