01 Aralık 2018, 14:53
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Antalya Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahte kimlikle kurtulmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahte kimlikle kurtulmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Gazipaşa'da polis şüphelendiği bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Araçta bulunan kişiler polise kimlik gösterdi. Şüphe üzerine polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada parmak izi alınan sahte kimlik kullanan Suriye uyruklu H.M.(27) ve G.A. (32) olduğunu tespit etti. Polis gerçek kimlikler üzerinden yaptığı sorgulamada şüphelilerin 2016 yılında Alanya'da bir hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeliler adli kontrolle bırakıldı. Antalya,Gazipaşa,Polis
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53