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ANTALYA Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?Antalya'da yaşayan Mehmet K. (28), birlikte yaşadığı Bahar D. (25) ile bir zincir marketin şubesinde masaüstünde bulunan telefonu çalıp kayıplara karıştı.

09.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:25
Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?
Antalya'da yaşayan Mehmet K. (28), birlikte yaşadığı Bahar D. (25) ile bir zincir marketin şubesinde masaüstünde bulunan telefonu çalıp kayıplara karıştı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen çiftten Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu. Hırsızlık olayı, 27 Nisan günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş için giren Mehmet K. ve birlikte yaşadığı Bahar D. masaüstünde bulunan görevliye ait telefonu çaldı. Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan çift, sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu. ANTALYA Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet K, Antalya, Güncel, Haber

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