ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı-ARŞİV

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadıAntalya'nın Kemer ilçesinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 516 gündür herhangi bir iz bulunamadı.

23.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:12
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 516 gündür herhangi bir iz bulunamadı.
Kemer'de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı. Kaybolduğu günden itibaren Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü'ne ait birçok ekip tarafından aylarca yapılan aramalarda sadece 25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nin ıslahında yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. Çalışmalar sonunda 27 Ocak günü de Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı.
Acılı baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaşımlarında kızlarına özlemlerini ve kaybolan kızlarının bulunamamasının verdiği üzüntüyü anlattıkları yazılarla yürek dağlıyor. ANTALYA Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Kemer, Güncel, Haber

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