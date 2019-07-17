17.07.2019 10:56
Haberler» Güncel» Haber

Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Antalya çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağının tahmin ediliği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:58   Prof. Dr. Çomaklı, "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" programına katıldı
13:58   PAYAS'ta heyelandan zarar gören isale hattı onarıldı
13:58   Akşener: "İyi Parti sonrası oluşan yeni siyasi denklemde artık rahatlar bozuldu"
13:58   SPOR Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi
13:57   Hakim Yasin Tüysüz son yolculuğuna uğurlandı
13:57   Domates zararlılarına karşı feromon tuzağı
13:56   Türkmenoğlu'dan STK temsilcilerine ziyaret