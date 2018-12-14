Antalya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Antalya
'da hafta sonu kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye
'nin batı kesimlerinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Trakya
, Kıyı Ege
ile Çanakkale
ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazar günü kent merkeziyle Kemer
, Kumluca
, Finike
, Demre
, Kaş, Elmalı
ve Korkuteli
ilçelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.
Türkiye,Antalya
14 Aralık 2018 Cuma 12:52