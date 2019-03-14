Antalya İçin Sağanak Uyarısı

Kaynak: AA

Antalya'nın doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi ilçeleri) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.