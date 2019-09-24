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Antalya için sağanak uyarısı

ANTALYA'da, yarın gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

24.09.2019 12:44Antalya için sağanak uyarısı
ANTALYA'da, yarın gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Yağışların, Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmasının beklendiği de kaydedildi.
Sabah saatlerinden gece yarısına kadar etkili olacağı değerlendirilen sağanak nedeniyle olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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