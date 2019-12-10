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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (2)

VALİ KARALOĞLU: KRİZ MASASI OLUŞTURDUKAntalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte beklenen sağanakla ilgili uyarılarda bulunurken, merkez ile Serik, Kemer, Kumluca ve Finike'de etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.

10.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:34Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (2)

VALİ KARALOĞLU: KRİZ MASASI OLUŞTURDUK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte beklenen sağanakla ilgili uyarılarda bulunurken, merkez ile , Kemer, Kumluca ve 'de etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi. Yağışla ilgili önlemler alındığını açıklayan Vali Karaloğlu, "Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olacağı kriz masası hazırlıkları yönetiyor. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabilecek fırtına beklenmiyor. Meteorolojinin uyarısına göre, sel riski var. Su baskınına karşı dikkatli olunmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, işleri olmadığı sürece özellikle dere kenarlarında bulunmasınlar. Su basma riski olan yerlerden uzak dursunlar" dedi.



Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Finike, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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