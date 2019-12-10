Haberler » Güncel » Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3) - Haber

Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3)

ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYORAntalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu.

10.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:02Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3)

ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYOR

Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan, bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

RENK KODU UYARI SEVİYESİ

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı - Haber
17:02 Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu - Haber
17:01 Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı - Haber
17:00 "Nobel kendini tüketmiş, bitirmiştir" - Haber
16:57 Lüleburgaz RAM'a Trakyaka'dan destek - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
10.12.2019 17:03:26