Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya
'nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağmur
uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Bugün (27.11.2018 Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba
ve Perşembe günleri Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat
, İbradı
, Akseki
, Gündoğmuş
, Alanya
) aralıklarla şiddetli olması (48 saatte 100-200 kg/metrekare) beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ANTALYA