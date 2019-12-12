Haberler » Güncel » Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı - Haber

Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı

Antalya'da, vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında yapılan ilk kırmızı kodlu uyarı, risk durumunun kalmaması üzerine kaldırıldı ve ekipler normale döndü.

12.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:48Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı
'da, vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında yapılan ilk kırmızı kodlu uyarı, risk durumunun kalmaması üzerine kaldırıldı ve ekipler normale döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısının Antalya için verilmesinin ardından Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf 'nin başkanlığında oluşturulan kriz masası, "kırmızı kod" uyarısının kalkmasıyla çalışmalarını bitirdi.
Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, AA muhabirine, meteoroloji tarafından Antalya için yapılan uyarı kapsamında gece boyunca teyakkuzda olduklarını söyledi. Kepez ilçesindeki tek katlı bir eve düşen yıldırım sonucu 1 kişinin yaralandığını, bazı ağaçların devrildiğini, birkaç araçta da mahsur kalma olayının yaşandığını aktaran Çiçekli, bazı noktalarda da su birikintileri oluştuğunu bildirdi.
Kentte bir afet yaşanmadığını ifade eden Çiçekli, "Şu anda 'kırmızı kod' olarak tanımlayacağımız bir durum söz konusu olmadığı için kriz merkezimizi kaldırdık. Antalya'da her zaman gördüğümüz yağışlar devam ediyor, öğleden sonra da bu şekilde devam edecek." diye konuştu.
Uyarının kalkmasıyla ekiplerin de normal çalışma standartlarına döndüklerini dile getiren Çiçekli, halkın da günlük rutin hayatlarını devam edebileceklerini kaydetti.

Çiçekli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54 Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Haber
12:54 Irak'ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası - Haber
12:54 Keban'da sulama bendi yapıldı - Haber
12:54 Blue Origin "yeniden kullanılabilir" roket ve kapsülle 6. fırlatışını yaptı - Haber
12:49 Hindistan'da skandal vize uygulaması - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 13:00:36