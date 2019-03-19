Antalya İçişleri Bakanı Soylu Bütün Terör Örgütlerinin Tozunu Atıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu
: Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, önceki 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "3 bin 99 barınak ve sığınağı ortadan kaldırdık. Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük düzeye düşürdük. Onun 3 katı kadar terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Sadece onu mu PKK
, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, seçim çalışmaları kapsamında Antalya
'nın Demre
ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Antalya'daki yoğun programının ardından dün gece yarısı helikopterle Demre'ye geçen Bakan Soylu, büyük coşkuyla karşılandı. Bakan Soylu'ya, AK Parti
Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik
, İbrahim Aydın
, Mustafa Köse
, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, AK Parti ile MHP
il ve ilçe teşkilat mensupları ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu eşlik etti. Demre Belediyesi
önünde konuşan Bakan Soylu, programa geç katıldığı için kendisini bekleyen vatandaşlardan helallik istedi. Gecenin bu saatinde neden Demre'ye geldiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle dedi:
"Demre'ye niçin geldim biliyor musunuz? Bir tek şey için geldim. Allah şahittir. On yıllardan beri bu millete çektirdiklerine rağmen, tehdit etmelerine rağmen, korkutmalarına rağmen Demre hiç eğilmediniz. Elif gibi dimdik durdunuz. Huzurunuza bir tek şey için geldim. Yıllarca bize 'köylü' dediler. 'Poturlu, şalvarlı, kasketli' dediler. Yıllarca 'Siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler. 'Akıllanmadınız mı?' dediler. 'Bir başbakan astık, iki bakan astık, onca darbe yaptık her 10 yılda bir akıllanmadınız mı? Sizi küçümsedik hakir gördük' dediler. Dediler ki 'İktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız.' Demre size minnetlerimizi sunmak, bu ülkenin bırakın bakanını, bir evladı olarak söylemek için geldik. Şükranlarımızı sunmak için geldik. Bize yukarıdan bakıp 'İktidar olursunuz muktedir olamazsınız' diyenlere Allah'a çok şükür bu meydandaki insanlar gibi, bütün milletimiz dedi ki 'Bugün milletimiz iktidar, bugün milletimiz muktedir.'"
'BU ÜLKENİN ONURUNU TESLİM ALMAK İSTEDİLER'
7 Haziran seçimlerinde HDP
'nin yüzde 13 oranında oy aldığını anımsatan Bakan Soylu, "Bu ülkeye çok acılar verdiler. 7 Haziran seçimlerinde HDP denilen parti yüzde 13 oranında oy aldı. Ama durmadılar. Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaktılar. Camileri, okulları, spor salonlarını, kütüphaneleri, Siirt
Hastanesi'ni bir günde 7 defa yaktılar. 25 bin evi tarumar ettiler. İnsanlar orada yaşayamaz oldu. Hiç düşmediler bu ülkenin yakasından. Nihayetinde 15 Temmuz darbesi. O Amerika
uşağı olan, o Pensilvanya'daki şarlatanla beraber bu ülkeyi teslim almak istediler. Bu ülkenin onurunu teslim almak istediler. Bitti mi zannediyorsunuz? Hayır bitmedi. Irak
'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Afrin
'de terör merkezi oluşturup, terör hattı kurup Türkiye
'nin güneyiyle Ortadoğu'nun bağını tamamen koparmak istediler. Bizi içine sıkışmış bir devlet haline getirmek istediler. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ardından döviz operasyonları yaptılar. Amerika yaptırdı. Dolar operasyonları yaptırdılar. Türkiye tam seçime giderken iktidarla milletin arasını bozup, 'Acaba buradan önümüzdeki 4.5 yıl için zafiyet oluşturabilir miyim? Hükümeti zayıf bir duruma düşürebilir miyim' diye bir anlayış ortaya koymaya çalıştılar. Tezgahları bitmiyor. Zayıf düşersek kat be kat üzerimize oynayacakları apaçık ortadadır" dedi.
'TERÖRÜ ORADAN KAZIDIK, ALDIK'
Türkiye'nin önemli işler yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak isteyenlere Amerika destek oldu değil mi? Oldu. Afrin'e binlerce Tır silah gönderdi değil mi? Gönderdi. Peki, Irak'ın kuzeyinde bunlar devlet kurabildiler mi? Kuramadılar. Peki, Afrin'de terör merkezini devam ettirebildiler mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde de devlet kurdurmadık. Afrin'in merkezine de Amerika bize dedi ki 'Girerseniz başınıza iş açarsınız.' Çatır çatır girdik. Terörü oradan kazıdık, aldık. Tayyip Erdoğan
tarihe bir not bıraktı. Sizin 50 gramlık oy pusulalarıyla aldığı iradeyle bütün dünyaya dedi ki 'Ey dünya size sesleniyoruz. Türkiye olarak sesleniyoruz. Bizim coğrafyamızda bize rağmen kimseye oyun kurdurmayız'" diye konuştu.
'BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TOZUNU ATIYORUZ'
Ülkenin huzuruyla, birliğiyle kimseyi oynatmayacaklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Emin olun. 13-14 yaşındaki kızları dağa götürüp, o kızlara taciz ettirenlere, tecavüz ettirenlere ve anaları gözü yaşlı bırakanlara hesabını sormaz, burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz. HDP'nin vekilleri, ben onlara milletvekili demiyorum çünkü onlar bu milletin milletvekili olabilecek karaktere ve haysiyete sahip değil. Onlar PKK'nın vekilidir. İstanbul
'dan bir araya gelecekler sonra yürüyecekler. Nereye yürüyecekler? 15 vilayet daha sonra Diyarbakır
'a gidecekler. Apo'nun İmralı
'dan çıkması için yürüyüş eylemi yapacaklar. Diyarbakır'da sonlandıracaklar, sonra da bütün dünyaya duyuracaklarmış. Ne demişiz. Kötü bir şey demedik. 'Sizi yürüten adam değildir' dedik. İstanbul'da Taksim
Meydanı var. Otelin 2 metre önüne çıktılar, bizim polislerimiz orada onları şapa oturttu. Son 2 yılda 2017- 2018'de 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 barınak ve sığınağı ortadan kaldırdık. Son 30 yılda terör örgütüne katılımı en düşük düzeye düşürdük. Onun 3 katı kadar terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Sadece onu mu PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bütün terör örgütlerinin tozunu atıyoruz."
Bakan Soylu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Demre Belediye Başkan Süleyman Topcu için vatandaşlardan oy sözü istedi.
Antalya, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: DHA